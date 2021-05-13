Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський вирішив виконати ще одну мрію

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив привернути увагу відомої телеведучої Лесі Нікітюк, яка, за словами молодого виконавця, є його кумиром.

"Цей рік можна назвати"Здійсни мрію". І ви мені в цьому дуже сильно допомагаєте. На проекті @goloskrainy_official я думав, що мені вдасться зустрітися з двома кумирами - @the_hardkiss і @lesia_nikituk. Якщо з Юлею у мене була розмова, то з Лесею не склалося. А так хочеться познайомитися з цією неймовірною особистістю", - зазначив Лазановський.

Він попросив шанувальників допомогти йому, відзначаючи Нікітюк під кавером на її пісню "Ями", яку Лазановський опублікував в Instagram.

"P. S. відзначте Леську, Лесюню, Лесю. Хочу Лесю-Здеся",-публічно пофліртував з 33-річною зіркою Лазановський.

У коментарях шанувальники стали активно відзначати Нікітюк, а також бажати хлопцю успіхів. Варто відзначити, що через пару годин телеведуча так і не відписалася під постом артиста.

"Наш рідненький», «Красиво», «Кращий», «Молодчинка», «Сонечко», «Це неймовірно, дуже люблю цю пісню», "Сергій, голос і виконання прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Сергій Лазановський показав, за що саме його обрали переможцем "Голосу країни": "Боже, руки трясуться...".

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