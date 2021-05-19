Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал фанатам, как выглядел до того, как о нем узнала вся Украина

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", представляя команду Нади Дорофеевой, решил показать поклонникам, как выглядел до того, как стал победителем вокального шоу, и о нем узнала вся страна. В своих Instagram-сторис парень выложил забавные кадры, на которых продемонстрировал свои кудри и то, что с ними делает. А также показал, как выглядел в 2018 году – кудрей тогда было больше.

На одном из сторис Сергей показал, что по утрам у него на голове творится хаос из завитых волос. Потом в следующем видео он уже показал, как уложил свою прическу и от кудрей след простыл. Похоже, укладка прически занимает время по утрам, но после того, как прическа уложена певец может приступать к делам, о чем рассказал в ролике.

Также Лазановский выложил забавный кадр, на котором он длинными пышными кудрями и более худым лицом. Именно так победитель "Голосу країни" выглядел до того, как стал участником вокального шоу и о нем узнала вся страна. "Ловите шок-контент", - пописал сторис Сергей и отметил, что это было в 2018 году.

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