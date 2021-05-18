Победитель "Голосу країни 11" Сергей Лазановский продолжает покорять сердца красоток из мира шоубиза
Недавно 25-летняя восходящяя звезда засветился в компании певицы Насти Каменских. Судя по всему, Лазановский вместе с ней выступал на одном мероприятии.
Победитель "Голосу країни" улучил момент, дабы сфотографироваться со своим некогда кумиром. Фото Сергей опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив теплым признанием, передает Politeka.net.
"Поймал @kamenskux 😍 Кто вдруг не знал, то это любовь моей юности🙈❤️", - раскрыл Лазановский свои чувства.
Кроме того, артист заснял выступление коллеги, поделившись кадрами в "сториз".
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До этого "горячий" парень признавался в любви Нади Дорофеевой - именно под ее тренерством ему удалось выиграть в шоу.
«Я хочу сейчас признаться в любви человеку, который сыграл немаловажную роль в этой победе. Вера была, любовь была, есть и будет. И остается еще Надежда. Надя Дорофеева, безгранично тебя люблю», - заявлял Лазановский незадолго после финала "Голосу країни".
Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Многие начали беспокоиться за Потапа - мужа Каменских и продюсера Дорофеевой, мол, молодой соперник наступает на пятки:
"Сначала Дорофеева, теперь Каменских. Думаю там Потап немного запереживал. Только Андраде не трогай 😂"
"Ох и красивые 😍 🔥"
"Молодчинка!!!!👏"
"Когда дуэт?"
"У меня у одной такой вопрос, шо они делают ночью в вода клаб ?? 😂"
"Лазановский, вы умеете делать комплименты. Намекать, что женщина "немного старая" не стоило 😢😮😢"
Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский взбудоражил публичным флиртом с Никитюк: «У меня был разговор…».
Как сообщала Politeka, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"