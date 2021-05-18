Парень времени не теряет

Победитель "Голосу країни 11" Сергей Лазановский продолжает покорять сердца красоток из мира шоубиза

Недавно 25-летняя восходящяя звезда засветился в компании певицы Насти Каменских. Судя по всему, Лазановский вместе с ней выступал на одном мероприятии.

Победитель "Голосу країни" улучил момент, дабы сфотографироваться со своим некогда кумиром. Фото Сергей опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив теплым признанием, передает Politeka.net.

"Поймал @kamenskux 😍 Кто вдруг не знал, то это любовь моей юности🙈❤️", - раскрыл Лазановский свои чувства.

Кроме того, артист заснял выступление коллеги, поделившись кадрами в "сториз".

До этого "горячий" парень признавался в любви Нади Дорофеевой - именно под ее тренерством ему удалось выиграть в шоу.

«Я хочу сейчас признаться в любви человеку, который сыграл немаловажную роль в этой победе. Вера была, любовь была, есть и будет. И остается еще Надежда. Надя Дорофеева, безгранично тебя люблю», - заявлял Лазановский незадолго после финала "Голосу країни".

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Многие начали беспокоиться за Потапа - мужа Каменских и продюсера Дорофеевой, мол, молодой соперник наступает на пятки:

"Сначала Дорофеева, теперь Каменских. Думаю там Потап немного запереживал. Только Андраде не трогай 😂"

"Ох и красивые 😍 🔥"

"Молодчинка!!!!👏"

"Когда дуэт?"

"У меня у одной такой вопрос, шо они делают ночью в вода клаб ?? 😂"

"Лазановский, вы умеете делать комплименты. Намекать, что женщина "немного старая" не стоило 😢😮😢"

Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский взбудоражил публичным флиртом с Никитюк: «У меня был разговор…».

Как сообщала Politeka, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"