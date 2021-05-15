Популярная певица Настя Каменских порадовала фанатов ярким видео из Мексики

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно появилась на концерте "Вечернего квартала", часто радует фанатов яркими фото в соцсети Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети жаркими кадрами с отдыха, на которых позирует в соблазнительном малиновом бикини.

Как видно, Настя сфотографировала себя сама, она запечатлена на пляже, а за ее спиной видно высокие пышные пальмы. Перед камерой звезда появилась в стильном купальнике насыщенного малинового оттенка, который красиво подчеркнул упругое декольте и загорелую кожу. Волосы красотки распущены и растрепаны ветром, а на ее лице нет макияжа, привлекают внимание необычные украшения на шее и руке певицы.

В подписи к публикации Каменских написала: "Еще один прекрасный момент, который нужно запомнить". Пользователи тут же принялись комментировать новые фотографии звезды, одной из первых написала телеведущая Леся Никитюк. "Настя, тебе говорили, что ты красивая?", - не устояла и написала телезвезда. "Очень красивая", "Шикарная", "Красотка Настя", "Красота", "Красивая такая", "Прекрасна как всегда", "Прекрасная", "Роскошная", "Самая красивая из красивейших девушек мира!", - пишут фанаты в комментариях к фото Каменских.

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".