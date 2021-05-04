Популярная украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику пользователей сети
Артистка принимает участие в съемках различных проектов, передает Politeka.net. Однако звезда не забывает заниматься благотворительностью.
Известно, что в прошлом году Каменских стала амбассадором одного из фондов, помогающих детям с онкологическими заболеваниями. А до этого артистка много раз участвовала в проектах, помогающим бездомным и пожилым людям.
В одном из интервью певица рассказала, что ей нравиться участвовать в подобных инициативах, ведь она получила возможность делать добрые дела.
В новом посте в Инстаграм Каменских рассказала, что 4 мая празднует 34-летие. По указанному поводу артистка решила обратиться к подписчикам, чтобы те отпраздновали ее день, сделав хорошее дело - помочь собрать деньги для больных детей.
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"Наша цель - собрать для онкобольных деток 50 000 грн. Верю, мы сможем сделать это и даже больше!
А я в свою очередь хочу порадовать благотворителей! И среди тех, кто сделает взнос на сайте, разыграть классные подарочки 🎁", - написала артистка.
Однако не все позитивно восприняли такую идею знаменитости.
"А что у Вас нет такой суммы? Подарите детям", "Я думаю, такую маленькую сумму и даже больше НК может и сама дать, без сбора средств с людей", "Не позорься, Настя🤦🏼♀️", "Такая смешная сумма для тебя, Настя, не позорилась бы, выделила и поменьше пиарилась", "Что для артиста 2 тыс $?? Возьми у Потапа и не позорься, если своих денег жалко... Поменьше бы пиарились на таком, а побольше бы реально помогали!", - написали пользователи сети.
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