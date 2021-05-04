Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) обратился стихом к совей любимой жене и знаменитой исполнительнице Насти Каменских

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер Алексей Потапенко поделился в своем Инстаграм-аккаунте трогательным свадебным фото и поздравил Настю с 34 днем рождения очень красивыми словами.

"Глаза -Агаты

Губы -май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я - Кастл твой ,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за Каменной стеной

Моя Каменских



Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤍🤎🤎", - написал Потап и романтически оставил десятки сердечек в день рождения любимой.

Как известно, звезда снимает свое реалити "Девочки рулят" в Мексике. Компанию ей составили мама и подружки. Однако, в один прекрасный момент на пороге возник Потап - решил навестить возлюбленную. Настя, конечно, же обрадовалась его приезду, но "счастье" длилось недолго. Потап устроил ей сцену ревности, узнав, что у девочек гостит их общий друг Алехандро.

"Это как-то не совсем девочка. Это не совсем правда - все, что ты говоришь. Я думал, вы там девчонками, одни... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - это уже совсем другое дело... Слушай, ну надо, чтобы все соответствовало обещанному", - вспылил муж Каменских.

Напомним, недавно украинцы стали свидетелями трогательной сцены прощания Каменских с Потапом, когда он уезжал со съемок в Мексике, а она оставалась.

Когда Потап уезжал обратно в Украину, Настя искренне заливалась слезами, не хотела отпускать любимого.

Как сообщала Politeka, Потап засветил посиделки Каменских с лучшей подругой, речь зашла о разводах: "Ни слова..."

Также Politeka писала, оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"