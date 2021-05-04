Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) обратился стихом к совей любимой жене и знаменитой исполнительнице Насти Каменских
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер Алексей Потапенко поделился в своем Инстаграм-аккаунте трогательным свадебным фото и поздравил Настю с 34 днем рождения очень красивыми словами.
"Глаза -Агаты
Губы -май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я - Кастл твой ,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских
Я люблю тебя @kamenskux love u baby HBD🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤍🤎🤎", - написал Потап и романтически оставил десятки сердечек в день рождения любимой.
Как известно, звезда снимает свое реалити "Девочки рулят" в Мексике. Компанию ей составили мама и подружки. Однако, в один прекрасный момент на пороге возник Потап - решил навестить возлюбленную. Настя, конечно, же обрадовалась его приезду, но "счастье" длилось недолго. Потап устроил ей сцену ревности, узнав, что у девочек гостит их общий друг Алехандро.
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"Это как-то не совсем девочка. Это не совсем правда - все, что ты говоришь. Я думал, вы там девчонками, одни... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - это уже совсем другое дело... Слушай, ну надо, чтобы все соответствовало обещанному", - вспылил муж Каменских.
Напомним, недавно украинцы стали свидетелями трогательной сцены прощания Каменских с Потапом, когда он уезжал со съемок в Мексике, а она оставалась.
Когда Потап уезжал обратно в Украину, Настя искренне заливалась слезами, не хотела отпускать любимого.
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