Потап показал, как Настя Каменских проводит время с подругой, пошутив на тему развода

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко решил снять вечерние посиделки своей жены на видео и опубликовал соответствующие кадры в своих Сториз.

На видео Настя весело проводила время дома в компании своей подруги, дизайнера Анны Андрийчук. Девушки вместе красили яйца в преддверии Пасхи и демонстрировали результат Потапу.

«Традиции никто не отменял! Дома у нас девчонки готовятся опустить свои ручонки…схватиться за яйчонки и покрасить их в этих прекрасных красочонках…Это краски, Настя?», - поинтересовался Потап у своей жены.

Перед Настей и Анной на столе действительно стояли бокалы с красками, миска с яйцами, а также лежала фольга, которую девушки использовали для покраски.

Каменских рассказала мужу, что хочет попробовать новую технику покраски яиц.

«Я хочу, чтобы были разводы такие разноцветные…», - заявила певица.

«Ни слова про разводы», - тут же одернул ее Потап, после чего вся компания рассмеялась.

Дело в том, что Андрийчук на днях развелась со своим мужем, известным певцом Алексеем Завгородним (Позитив) после 15 лет отношений. Впрочем, судя по тому, что Анна смогла посмеяться над этой шуткой, она переживает расставание не слишком тяжело.

Позже Потап похвалил Настю и ее подругу за хорошо проделанную работу.

Напомним, подруга Каменских показала, как приходит в себя в отпуске после развода с Позитивом: "Ух, молодец какая".

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