Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук впервые рассказала о разводе с Алексеем Загородним (настоящее имя Позитива)

Об этом рассказала сама Анна в одной из серий реалити шоу Каменских «Девочки рулят», которое девушки снимают Мексике.

«Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кем мы стали сегодня — это отпечаток взаимной любви и поддержки», — рассказывает Анна Андрийчук.

Она отметила, что принять такое решение было непросто и на это понадобилось время.

«Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце — нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение», — сказала она.

Анна отметила, что расставание прошло мирно. Сейчас она уверенно идет в новую жизнь.

«Я благодарна за колоссальный опыт, приобретенный в этих отношениях. Теперь я с легкостью вхожу в новый этап, с очищенным от обид сердцем», — рассказала она.

Отметим, в Сети ходили слухи о расставании пары, однако до этого момента официально они развод не комментировали.

Только в прошлом году Алексей обмолвился, что расстался с Анной. Так, в выпуске 2POPODCAST Марк "Прозрачный Гонщик" спросил Позитива по видеосвязи, сам ли он сейчас дома. На что позитив пытался шутить, что он не сам, а с Потапом и Марком, но потом признался, что он один.

"Где вторая половинка?" - спросил Марк.

"Давно уже - все", - ответил Позитив.

Ранее Алексей заявил, что 2020 год "со всеми событиями" стал для него самым сложным в жизни.

Позитив отметил, что невероятно благодарен жене Анне Завгородней за постоянную поддержку и веру в него, а также готов ей поставить памятник при жизни. Он рассказал, что в браке происходили и ссоры, а также признался, что они с супругой очень ревнивы.

Анна и Алексей поженились в 2013 году, а их отношения начались когда обоим было всего по 15 лет.

Напомним, "поцелуй с Позитивом": юная подопечная Потапа Андраде раскрыла самые пикантные подробности личной жизни

Как сообщала Politeka, Позитив из «Время и Стекло», чья жена дружит с Каменских, перестал ночевать дома: "Ох...".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" решился показать, как издевался над Дорофеевой: "Не мучай Надю".