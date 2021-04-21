Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алесей Завгородний) рассказал, как стал проводить ночи

Артист на писал об этом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Ночное творчество. Мне нравится создавать и работать ночью. Я могу целый день валять дурака на студии, но только все по домам, я просыпаюсь», - признался артист.

Также он показал видео с процессом своего ночного творчества.

"Ох, ох, скоро нас ждёт что-то бомбическое", - отреагировали на увиденное в Сети.

Напомним, в прошлом году Алексей обмолвился, что расстался с Анной, однако официально о разводе пара не объявляла.

Так, в выпуске 2POPODCAST Марк "Прозрачный Гонщик" спросил Позитива по видеосвязи, сам ли он сейчас дома. На что позитив пытался шутить, что он не сам, а с Потапом и Марком, но потом признался, что он один.

"Где вторая половинка?" - спросил Марк.

"Давно уже - все", - ответил Позитив.

Ранее Алексей заявил, что 2020 год "со всеми событиями" стал для него самым сложным в жизни.

Позитив отметил, что невероятно благодарен жене Анне Завгородней за постоянную поддержку и веру в него, а также готов ей поставить памятник при жизни. Он рассказал, что в браке происходили и ссоры, а также признался, что они с супругой очень ревнивы.

Анна и Алексей поженились в 2013 году. Отметим, девушка тесно дружит с Настей Каменских. Они регулярно появляются вместе на разных мероприятиях, в социальных сетях девушек тоже немало совместных фото. Сейчас они в Мексике снимают реалити "Девочки рулят".

Напомним, что Позитив из "Время и Стекло" с длинными волосами стал копией Ирины Билык, огорошив видом: "Вова, пожалуйста..."

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