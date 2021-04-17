Известная пара Позитив из "Время и Стекло" и подопечная Потапа Мишель Андраде, которым приписывают романтические отношения, подогрели слухи о возможном романе

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Позитив, Алексей Завгородний, показал несколько кадров в авто с Мишель Андраде. Алексей показал Мишель, которая распаковывает пакет с продуктами прямо в машине.

"Что ты делаешь?" - спросил Позитив. На что Мишель растеряно ответила "Ничего" и засмеялась.

На видео совместной поездки в авто парочка весело смеется и чувствует себя прекрасно. Известно, что Алексей, после распада группы "Время и Стекло" спел уже несколько фитов с Мишель Андраде.

Это саундтрек к фильму "100 тысяч минут", а также "Не шутим", — однако последний трек еще не появился в сети, а Позитив разместил только небольшой отрывок. также они вдвоем снимались как со-ведущие в одном из эфиров юбилейного выпуска "Орел и решка".

В этот раз Позитив показал, что он проводит время с Мишель даже вне работы над треками.

В кадре Мишель пытается открыть что-то вытащив из пакета.

После распада группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева уже начала свою сольную деятельность, выпустив клип "Gorit". В то же время Позитив спел песню с Мишель Андраде "За сто тысяч секунд".

Кроме того, стало известно, что Позитив расстался со своей женой Анной Андрийчук, и активно сотрудничает с подопечной Потапа Мишель Андраде. В своих сторис Мишель часто можно увидеть в его небольших видео-историях.

Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой: «Вау, эльфийка!»

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