Музикант Олексій Завгородний з'явився в епатажному образі Ірини Білик і здорово повеселив українців

Як повідомляє Politeka.net , популярний український виконавець Олексій Завгородний, більш відомий як Позитив, який раніше виступав у складі гурту "Время и Стекло", несподівано перевтілився в епатажну українську зірку Ірину Білик. Кадри з Позитивом в жіночому образі показав у своїх Instagram-сторіс продюсер шоу "Ліпсінк Батл" Володимир Завадюк.

На кадрах, знятих десь в закуліссі зйомок розважальної програми, Олексія застукали в незвичайному образі - він перетворився заради участі в шоу на відому українську співачку Ірину Білик. Причому артист скопіював не тільки екстравагантний образ Іри, але і її манери. Як видно, перед камерою Позитив крутиться в коротенькому фіолетовому платті, декорованому блискучими паєтками і високих ботфортах до стегон, зверху він накинув волохату білу шубку. Завершують образ білявий перуку і яскравий макіяж, а ось борода і вуса нікуди не поділися.

"Вова, будь ласка, я тебе прошу, наступного разу мені потрібно більше часу, щоб бути красивіше завжди. Для тебе, для вас, для вас, мої улюблені глядачі", - манірно говорить в ролику Олексій, звертаючись до Володимира Завадюка, який його знімав. Варто відзначити, що Ірина Білик оцінила таке перевтілення позитиву – вона поширила кадри з ним у своїх сторіс.

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