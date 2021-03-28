Музыкант Алексей Завгородный появился в эпатажном образе Ирины Билык и здорово повеселил украинцев

Как сообщает Politeka.net , популярный украинский исполнитель Алексей Завгородный, более известный как Позитив, который раньше выступал в составе группы "Время и Стекло", неожиданно перевоплотился в эпатажную украинскую звезду Ирину Билык. Кадры с Позитивом в женском обличии показал в своих Instagram-сторис продюсер шоу "Липсинк Батл" Владимир Завадюк.

На кадрах, снятых где-то в закулисье съемок развлекательной программы, Алексея застукали в необычном образе – он превратился ради участия в шоу в известную украинскую певицу Ирину Билык. Причем артист скопировал не только экстравагантный образ Иры, но и ее манеры. Как видно, перед камерой Позитив вертится в коротеньком фиолетовом платье, декорированном блестящими пайетками и высоких ботфортах до бедер, сверху он накинул мохнатую белую шубку. Завершают образ белокурый парик и яркий макияж, а вот борода и усы никуда не делись.

"Вова, пожалуйста, я тебя прошу, в следующий раз мне нужно больше времени, чтобы быть красивее всегда. Для тебя, для вас, для вас, мои любимые зрители", - манерно говорит в ролике Алексей, обращаясь к Владимиру Завадюку, который его снимал. Стоит отметить, что Ирина Билык оценила такое перевоплощение Позитива – она распространила кадры с ним в своих сторис.

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