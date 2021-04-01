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Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, постала в розкутому вигляді

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня останнім часом радує дуже гарячими образами. Вона трохи змінила стиль, перетворившись зі скромниці в спокусницю.

На свіжому фото артистка постала у вельми пікантному вигляді. Вона вразила екзотичною зачіскою і незвичайним макіяжем, який зробив її схожою на казкового персонажа. Мішель розкрила сорочку, похвалившись стильним луком.

"Ура! Спасибі велике всім за прямий ефір, здається це було дуже круто. Завтра прем'єра! ÉCHALE", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Богиня", "класно було!", "Крутий ефір! І дуже кльовий образ», «Наша гордість", "Вау, ельфійка!", "Найкраща", "пушка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде засвітилася в компанії Позитива в жаркій країні. Разом зірки стали ведучими ювілейних випусків тревел-шоу "Орел і решка". На фото вони позують удвох на тлі неба і пальм. Варто відзначити, що після цього випуску в мережі поповзли чутки про їхній роман.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде без штанів вразила розміром свого "горішка": "тут і зараз".

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа у вузькому боді не втрималася і вилила душу українцям: "мені так хотілося...".

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