Колишня дружина Потапа, Ірина Горова, з'явилася в компанії співачки-красуні, Мішель Андраде

Ірина Горова - український продюсер, співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, яка займається "розкруткою" зірок, пише Politeka.net.

Зокрема, Горова просуває відому співачку болівійського походження, Мішель Андраде.

Цього разу колишня дружина Потапа розмістила яскраве спільне фото зі співачкою. Обидві позували в плісированих спідницях і посилали повітряні поцілунки, обійнявшись.

Образи красунь були стильними й, завдяки аксесуарам, завершеними.

У пості продюсер розповіла про новий хіт підопічної Потапа, який також "просуває" Мішель.

"Мішель випустила новий альбом ÉCHALE, що означає" Мотивація, дерзай!» і це саме те, що зараз потрібно нам усім - підтримувати, надихати і мотивувати один - одного! 🤝 Мішель, @mishvirmish, вітаю тебе з виходом іспано-англійської EP ÉCHALE🔥 і 💃 🏻 лірик-відео!

Танцюй, дерзай, заряджай! Це так круто, що твій альбом твоєю рідною іспанською мовою і ми можемо відчути ритми твого серця❤️", - написала Горова.

За півгодини публікація зібрала понад 700 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"Іра❤️ париииижжжжжжж", - написала Андраде.

Нагадаємо, Мішель Андраде народилася 10 листопада 1996 року.

Крім іспанської, зірка співає українською, російською, англійською та португальською мовами.

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