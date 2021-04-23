Позитив и Надя Дорофеева долгое время работали вместе, так что коллега решил оригинально поздравить певицу с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля отмечала свой 31-й день рождения. В честь праздника звезда получила множество поздравлений от звездных коллег в соцсети. Так, оригинально поздравить бывшую коллегу по группе "Время и Стекло" решил Позитив (Алексей Завгородний). Он выложил в соцсети Instagram забавные видео, на которых показал, как шутит и издевался над певицей.

На кадрах можно увидеть закулисную жизнь артистов из группы и то, как они развлекались. Особенно забавно выглядит Надя, которую Алексей пугал тараканами и пауками. Как видно, артист использовал специальные фильтры, которые выводили на экран телефона для съемки всяких жуков и пауков, а потом подносил камеру к Дорофеевой. Надо сказать, что у певицы была очень бурная реакция на такие фильтры, она кричала, материлась и умоляла Алексея прекратить это делать.

Отметим, что в конце Позитив также показал милое фото Нади, на котором она выглядит просто очаровательно. А в подписи к своей публикации мило поздравил бывшую коллегу по группе с днем рождения. "Happy Birthday @nadyadorofeeva 💛 U Sis!", - написал Завгородний. А пользователи тут же принялись комментировать публикацию. "Лучшие моменты, и классные совместные воспоминания", "Это лучшее поздравление", "Последняя фотография огонь", "Браво!", "Леша мастер поздравлять", "Как же это мило", "Не мучай Надю", - пишут в комментариях.

Напомним, Дорофеева в латексе позировала у зеркала, выгнув спину, Дантес не сдержался: "Ого…".

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