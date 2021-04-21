Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля отметила 31 год, получив поздравления от родных и близких, коллег и фанатов

С раннего возраста Надя строит певческую карьеру, завоевав много наград, передает Politeka.net. Сейчас певица пользуется большой популярностью, принимая участие также в разных телепроектах.

Известно, что карьера звезды стала расти после знакомства с рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Последний взял Дорофееву в группу "Время и Стекло", которая просуществовала с 2010 по 2020 год.

Конечно, Потап не смог пройти мимо и не поздравить свою подопечную с днем рождения. Рэпер опубликовал в своем Инстаграм фото Дорофеевой в купальнике.

Красотка выглядела отдохнувшей, она улыбалась, устремив куда-то взгляд.

"Надя @nadyadorofeeva ГоГо Гордость!!! С ДР!!!", - написал Потап.

Всего за десять минут публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети в основном присоединились к поздравлениям.

"Удивительно, что у Потапа есть такие фотографии. Хотя нет, неудивительно - он же ее продюсер)", "С Днем Рождения!!Надюша💚💛🧡❤🥳🥳🥳🥳🥳🌹🌷🌷", "С днем рождения счастья, здоровья 🎉🎉🎉🎉", - написали поклонники.

Напомним, муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, поздравил супругу на кухне ровно в 00:00, он включил фильтр "микрофоны СМИ" и записывал видео: "Внимание, сенсация! Я живу со старухой! 31, здорова! С днем рождения!", - прокричал Дантес, на что именинница засмеялась и оба обнялись.

Напомним, Дорофеева накануне дня рождения угодила в скандал с неприличным видео: «Вас смотрят дети…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни", появилось видео: "Теперь готовимся к…".

Также Politeka писала, что Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает".