Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук приходит в себя после публичного объявления о равзводе

Солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и дизайнер Анна Андрийчук были в отношениях все 15 лет. Причем встречаться звезды начали, когда им самим было всего по 15. От подросткового, до осознанного возраста они были вместе. И все же, пара рассталась совсем недавно.

Анна рассказала обо всем публично, после того, как отправилась на «эмоциональную перезагрузку» вместе с лучшей подругой – Настей Каменских. Там, вдоволь наплакавшись и показав это в реалити-шоу Насти, Анна наконец стала приходить в себя. Новый пост она также сопроводила словами о чувствах.

«Спасибо вам всем за такие тёплые слова поддержки, ощущение, что я окутана любовью огромной семьи - вас 🫂❤️», - написала Анна.

Фанаты отвечают:

«Ты очень хороший и добрый человек ❤️😍,я по доброму завидую Насте что у неё есть такая подружка ❤️будь счастлива ты этого заслуживаешь 💖🌟; Очень любим тебя❤️; Анечка😍 ух, молодец какая; Мы любим тебя ❤️; Красивое фото ❤; самая красивая 😍; Вы молодец и супер женщина 🔥».

Отметим, Анна все еще снимается в шоу Насти Каменских "Девочки рулят", в котором призналась, что решение о расторжении брака далось ей очень нелегко. Девушка даже выкинула кольцо.

Несколько часов назад дизайнер опубликовала пост, где рассуждала о любви.

"Отпускать прошлое нужно с любовью и благодарностью за то, что привело к себе настоящей, а это огромная награда 🕊", - написала Андрийчук, подкрепив фото, сделанное на пляже в романтической обстановке - во время заката.

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