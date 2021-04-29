Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) из "Время и стекло" засветился в провокационном видео с известной блогершей, певицей и актрисой Анной Тринчер

Как передает Politeka.net, фото и видео появилось в Инстаграм девушки, на которую подписано более 1,6 миллиона человек.

Как известно, Позитив недавно подтвердил слухи о разводе с женой Анной Андрийчук, с которой они были вместе с самой юности. И сама Анна в блоге у своей подруги Насти Каменских призналась, что развод состоялся. Теперь холостяк Алексей подогревает интерес к своей персоне, записывая дуэты с украинскими красотками. Ранее Позитиву уже приписывали роман с Мишель Андраде. Теперь же он появился в клипе Тринчер.

«Завтра в клипе на песню «Kiss» вы увидите Позитива. Дааа многие угадали, вы ж мои сыщики! Спасибо огромное тебе @positiff», - подписала фото звезда.

На снимке Завгородний оказался в кровати у Тринчер, а на видео, которое опубликовала артистка, они собирались поцеловаться.

«Супер, умничка, поздравляю с новым клипом», «жду с нетерпением клип», «Шедевр», «Как всегда красотка», «Анюта, ты умничка!», «Песня очень красивая», «Немного проговорились», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Позитив из "Время и Стекло" решился показать, как издевался над Дорофеевой: "Не мучай Надю".

Как сообщала Politeka, лучшая подруга Каменских прервала молчание о разводе с Позитивом из "Время и Стекло": "Было очень больно".

Также Politeka писала, что развод Позитива с женой, в Сети раскрыли имена "разлучниц": "Решил повторить судьбу Потапа".