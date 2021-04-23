Позитив і Надя Дорофєєва довгий час працювали разом, так що колега вирішив оригінально привітати співачку з днем народження

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва 21 квітня відзначала свій 31-й день народження. На честь свята зірка отримала безліч привітань від зіркових колег у соцмережі. Так, оригінально привітати колишню колегу по групі "Время и Стекло" вирішив Позитив (Олексій Завгородній). Він виклав у соцмережі Instagram кумедні відео, на яких показав, як жартує і знущався зі співачки.

На кадрах можна побачити закулісне життя артистів з групи і те, як вони розважалися. Особливо забавно виглядає Надя, яку Олексій лякав тарганами і павуками. Як видно, артист використовував спеціальні фільтри, які виводили на екран телефону для зйомки всяких жуків і павуків, а потім підносив камеру до Дорофєєвої. Треба сказати, що у співачки була дуже бурхлива реакція на такі фільтри, вона кричала, матюкалася і благала Олексія припинити це робити.

Відзначимо, що в кінці Позитив також показав миле фото Наді, на якому вона виглядає просто чарівно. А в підписі до своєї публікації мило привітав колишню колегу по групі з днем народження. "Happy Birthday @nadyadorofeeva 💛 U Sis!",- написав Завгородній. А користувачі тут же почали коментувати публікацію. "Кращі моменти, і класні спільні спогади", "Це найкраще привітання", "Остання фотографія вогонь", "Браво!", "Льоша майстер вітати", "Як же це мило", "Не муч Надю", - пишуть в коментарях.

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