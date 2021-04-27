У Мережі бурхливо обговорюють особисте життя Позитива і його нібито розлучення з дружиною, кращою подружкою Насті Каменських

Вже кілька місяців ходять чутки про те, що 31-річний репер Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитива) після майже восьми років шлюбу розлучився з дружиною Анною, відомим дизайнером і подругою співачки Насті Каменських.

У той же час Позитив став часто з'являтися на публіці разом із підопічною Потапа - 24-річною співачкою Мішель Андраде. Зокрема, пара випустила спільну пісню і кліп "100 000 хвилин" - саундтрек до нового гумористичного серіалу. Крім того, вони стали ведучими одного з випусків тревел-шоу "Орел і решка", відправившись разом на батьківщину батька Мішель - Болівію. За кордоном відбулося знайомство Позитива з рідними співачки.

Олексій поки зберігає в таємниці деталі розлучення, підтвердивши сам факт такового. Про це мова зайшла в "Світському житті", передає Politeka.net.

"Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема... Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так", – заявив Позитив у бесіді з Катериною Осадчою.

"Тобто новина ексклюзивна є про розлучення? Просто її треба озвучити?", - не вгамовувалася ведуча.

"Як ПРАВИЛЬНО її озвучити", - поправив її Позитив.

Користувачі з жаром обговорюють побачене. Багато хто в коментарях припустив, що Олексій "повторює долю Потапа" - мовляв, закрутив роман із Мішель за спиною у дружини. Романтичні стосунки Потапа та Каменських, нагадаємо, починалися ще коли продюсер був одружений на іншій.

Крім Андраде Позитиву також приписують зв'язок із хореографом Юлією Сахневич, яка була його партнеркою в "Танцях з зірками".

"а прикиньте Позитив з Мішель, як Потап з Настею 😂"

"Вирішив повторити долю Потапа. А хіба в їхньому світі є місце для любові?????? 😏Її там немає"

"Чому так несподівано це чути)) ну, головне, щоб всім було добре" - "А я як тільки дізналася що він в Орлі, відразу подумала.. Він там не розлучився зі своєю?!"

"Ой Сахневич, з ким танцює, з тим у неї і роман. Тільки розбрат в сім'ї вносить"

"Проміняв Аню на Мішель мда..." - "А де сказано що вони з Мішель зустрічаються??" - "це звичайно не 100% але в ТУПО подкасті, вони дуже сильно палилися... постійно збентежено дивилися один на одного, посміхалися, Пазик постійно робив їй компліменти, ну і плюс, він недавно познайомився з її сім'єю 😏"

Нагадаємо, "поцілунок з Позитивом": юна підопічна Потапа Андраде розкрила найпікантніші подробиці особистого життя

Як повідомляла Politeka, Позитив з "Время и Стекло", чия дружина дружить з Каменських, перестав ночувати вдома: "Ох...".

Також Politeka писала, що Позитив з " Время и Стекло "зважився показати, як знущався над Дорофєєвою:"не муч Надю".