"Главное, чтобы всем было хорошо"

В Сети бурно обсуждают личную жизнь Позитива и его якобы развод с женой, лучшей подружкой Насти Каменских

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что 31-летний рэпер Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) после почти восьми лет брака расстался с женой Анной, известным дизайнером и подругой певицы Насти Каменских.

В то же время Позитив стал часто появляться на публике вместе с подопечной Потапа - 24-летней певицей Мишель Андраде. В частности, пара выпустила совместную песню и клип "100 000 минут" - саундтрек к новому юмористическому сериалу. Кроме того, они стали ведущими одного из выпусков трэвел-шоу "Орел и решка", отправившись вместе на родину отца Мишель - Боливию. За рубежом произошло знакомство Позитива с родными певицы.

Алексей пока хранит в тайне детали развода, подтвердив сам факт такового. Об этом речь зашла в "Світському житті", передает Politeka.net.

"Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема... Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так", – заявил Позитив в беседе с Екатериной Осадчей.

"То есть новость эксклюзивная есть про развод? Просто ее надо озвучить?", - не унималась ведущая.

"Как ПРАВИЛЬНО ее озвучить", - поправил ее Позитив.

Пользователи с жаром обсуждают увиденное. Многие в комментариях предположили, что Алексей "повторяет судьбу Потапа" - мол, закрутил роман с Мишель за спинй у жены. Романтические отношения Потапа и Каменских, напомним, начинались еще когда продюсер был женат на другой.

Кроме Андраде Позитиву также приписывают связь с хореографом Юлией Сахневич, которая была его партнершей в "Танцях з зірками".

"а прикиньте Позитив с Мишель, как Потап с Настей 😂"

"Решил повторить судьбу Потапа. А разве в их мире есть место для любви?????? 😏Её там нет"

"Почему так неожиданно это слышать)) ну, главное, чтобы всем было хорошо" - "А я как только узнала что он в Орле, сразу подумала.. Он там не расстался со своей?!"

"Ой Сахневич, с кем танцует, с тем у нее и роман. Только раздор в семьи вносит"

"Променял Аню на Мишель мда..." - "А где сказано что они с Мишель встречаются??" - "это конечно не 100% но в ТУПО подкасте, они очень сильно палились... постоянно смущённо смотрели друг на друга, улыбались, Пазик постоянно делал ей комплименты, ну и плюс, он недавно познаколся с её семьёй 😏"

Напомним, "поцелуй с Позитивом": юная подопечная Потапа Андраде раскрыла самые пикантные подробности личной жизни

Как сообщала Politeka, Позитив из «Время и Стекло», чья жена дружит с Каменских, перестал ночевать дома: "Ох...".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" решился показать, как издевался над Дорофеевой: "Не мучай Надю".