Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) намекнул, что готовится объявить о разводе со своей женой Анной Андрийчук

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Алексей Завгородний (Позитив), который более десяти лет пел в дуете "Время и Стекло" вместе с Надей Дорофеевой практически подтвердил слухи о разводе с Анной Андрийчук. Пара уже давно не появляется вместе на публике, из их соцсетей пропали совместные фото, а в прессе уже давно ходят слухи о разрыве (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Алексей практически расставил все точки и подтвердил развод с подругой Насти Каменских Анной Андрийчук. "Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить", — прокомментировал Позитив. На вопрос телеведущей о том, что новость есть, они просто они еще не решили, как ее озвучить, Алексей кивает головой и говорит: "Как правильно эту новость озвучить".

Отметим, что Завгородний и Андрийчук вместе еще с ранней юности, они познакомились, когда им было 15 лет, а в 2013 году пара поженилась. Слухи о разрыве супругов появились после участия Позитива в шоу "Танцы со звездами". В то время парню активно приписывали роман с партнёршей по танцам Юлией Сахневич, правда, он этого не подтвердил.

Напомним, Позитив из «Время и Стекло», чья жена дружит с Каменских, перестал ночевать дома: "Ох...".

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