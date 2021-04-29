Українська дизайнер і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук вперше розповіла про розлучення з Олексієм Загороднім (справжнє ім'я позитиву)

Про це розповіла сама Анна в одній із серій реаліті шоу Каменських «Девочки рулят», яке дівчата знімають у Мексиці.

"Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, ким ми стали сьогодні - це відбиток взаємної любові і підтримки», — розповідає Ганна Андрійчук.

Вона зазначила, що прийняти таке рішення було непросто і на це знадобився час.

"Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся. Можливо, навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце — ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути. А комусь більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення", - сказала вона.

Анна зазначила, що розставання пройшло мирно.

"Я вдячна за колосальний досвід, набутий у цих відносинах. Тепер я з легкістю входжу в новий етап, з очищеним від образ серцем ... навіть коли було важко і страшно, я завжди знала, що у мене є я, що я впораюся. Все найкраще-попереду. Я в це вірю. Я це точно знаю. І впевнено роблю крок у нове життя", - розповіла вона.

Відзначимо, в мережі ходили чутки про розставання пари, проте до цього моменту офіційно вони розлучення не коментували.

Тільки в минулому році Олексій обмовився, що розлучився з Ганною. Так, у випуску 2popodcast Марк "прозорий Гонщик" запитав позитиву по відеозв'язку, чи сам він зараз вдома. На що позитив намагався жартувати, що він не сам, а з Потапом і Марком, але потім зізнався, що він один.

"Де друга половинка?"- запитав Марк.

"Давно вже-все", - відповів Позитив.

Раніше Олексій заявив, що 2020 рік "з усіма подіями" став для нього найскладнішим у житті.

Позитив зазначив, що неймовірно вдячний дружині Ганні Завгородній за постійну підтримку і віру в нього, а також готовий їй поставити пам'ятник за життя. Він розповів, що в шлюбі відбувалися і сварки, а також зізнався, що вони з дружиною дуже ревниві.

Анна і Олексій одружилися в 2013 році, а їхні стосунки почалися коли обом було всього по 15 років.

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