Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук поделилась откровениями о разводе с Алексеем Загородним (Позитив из «Время и Стекло»)

В новом выпуске реалити-шоу Каменских «Девочки рулят», которое девушки снимают Мексике, Анна призналась, что решение о расторжении брака далось ей очень нелегко. Также девушка выбросила обручальное кольцо, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

« Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься, возможно даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце – нет», - рассказала она.

Экс-жену Позитива стали активно поддерживать в Сети. В частности на ее признание отреагировали Надя Дорофеева, Потап, Настя Каменских, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Вадим Олейник.

«Тронуло 😢 Аня, желаю тебе настоящего женского счастья, всё будет», «Анечка, ты супер, ясный лучик, и создана для великих отношений.....Все самое превосходное, высокое, чистое, впереди», «Анюта, все самое прекрасное только впереди у тебя», «Аняяяяя❤ Ты такая молодец 👏горжусь 🔥у тебя все получится», - пишут пользователи Сети.

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