Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук после новости о ее разводе с певцом Алексеем Завгородним (Позитивом) рассказала о любви

Бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и дизайнер Анна Андрийчук стали строить отношения, когда обоим было всего по 15 лет, сообщает Politeka.net. Оба поженились в 2013 году. К сожалению, пара решила расстаться.

Анна снимается в шоу Насти Каменских "Девочки рулят", в котором призналась, что решение о расторжении брака далось ей очень нелегко. Девушка даже выкинула кольцо.

Несколько часов назад дизайнер опубликовала пост, где рассуждала о любви.

"Отпускать прошлое нужно с любовью и благодарностью за то, что привело к себе настоящей, а это огромная награда 🕊", - написала Андрийчук, подкрепив фото, сделанное на пляже в романтической обстановке - во время заката.

За три часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Женщина не уходит в никуда...❤️", "Безумно любим❤️ У тебя всё получится🔥", "Молодчинка ❤️ ❤️❤️", "Напитывайся энергией, любовью к жизни. У тебя прекрасное доброе сердце а это 100% счастье уже. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Боже как красиво😍😍", "Что не делается, всё к лучшему. Всё ещё будет 🔥. Всему своё время !!", "Давно уже нужно было отпускать 👏", Анечка, ты сильная❤️ у тебя все получится 🙏 и все будет хорошо 🥰 Спасибо за твою искренность 💞", - написали пользователи сети.

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