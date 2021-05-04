Известная украинская певица Наталья Могилевская поздравила Настю Каменских, опубликовав совместное фото

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских, жена продюсера Алексея Потапенко, сегодня празднует свой 34-й день рождения. Красотку поздравляют не только обычные украинцы, но и коллеги по цеху. Наталья Могилевская тоже не осталась в стороне, оставив пост в Инстаграм:

"Настя, с днем рождения! Девочки рулят! Ты молодец!

Желаю тебе оставаться такой как есть и пару маленьких Потапчиков в придачу", - написала Наталья.

На фото Настя и Наталья позировали в черном и красном прозрачных платьях соответственно.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер фотка", "С Днем рождения", "С Днём Рождения. И маленьких Потапчиков тоже ждём", "Вот, вот. Мы ждём уже пополнение в вашей семьи. С днём рождения, наша дорогая Настенька", "поздравляю, с днем рождения! Удачи, счастья и везения!".

Сообщалось, что популярная певица Настя Каменских снова попыталась превратиться в жгучую мексиканку.

В этот раз артистка, часто копирующая образы жгучих мексиканок, примерила образ Фриды Кало. Как известно, она – мексиканская художница, наиболее известная автопортретами.

Напомним, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания

А еще Politeka писала, что лучшая подруга Каменских засняла ее с новорожденным на руках и счастливого Потапа

Также Politeka сообщала, что Каменских разозлила украинцев просьбой собрать 50 тысяч гривен



