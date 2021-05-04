Экс-жена Алексея Загороднего (Позитив из «Время и Стекло»), украинская дизайнер Анна Андрийчук показала трогательные кадры со своей подругой Настей Каменских

Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. 4 мая Каменских исполнилось 34 года. По этому случаю Анна Андрийчук решила показать трогательные и забавные моменты, пережитые вместе с подругой.

«Я обожаю тебя и твое чувство юмора», - написала девушка.

«Ты – лучший человек на планете Земля. Я тебя очень люблю. Как же нам всем с тобой повезло», - написала Анна Андрийчук.

Также она показала кадры, когда у Каменских и Потапа случилось пополнение. Собачка Насти по кличке Мими стала мамой, родив сразу пятерых белоснежных щенков породы бишон фризе.

Анна Андрийчук выложила видео, на котором Каменских держит в руках новорожденного щенка. Также в кадр попал Потап, который на радостях пустился в пляс.

«Твое огромное сердце может укрыть любовью весь мир», - подписала трогательные кадры подруга Каменских.

Напомним, собачка появилась у певицы в 2016 году.

«Сбылась моя мечта! Теперь у меня есть добрая, ласковая и самое непосредственное существо на планете – шабака. Я так счастлива как никогда», – поделилась тогда Настя.

Каменских также объяснила, что имя заимствовано из итальянского и означает – любимая.

С тех пор Мими стала часто гостьей страницы Каменских в Инстаграм.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".

Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике неожиданно обратилась к украинкам: "Девочки, а вы хоть раз…".

Также Politeka писала, что Насте Каменских вдали от Потапа поставили неутешительный "диагноз": "Будто ей лет 70 и она войну прошла".