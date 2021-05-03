Популярная певица Настя Каменских провела с Потапом в Мексике весьма насыщенный отпуск

Все время, пока Настя была в отпуске на «перезагрузке», Потап был в Украине и ждал возвращения жены. Когда отпуск и съемки реалити Насти затянулись, сам мужчина решил навестить ее, сделав сюрприз. Теперь фанаты показывают фото с звездами, которым удалось привлечь внимание своими откровениями.

В частности, Потап не только устроил сюрприз для Насти, но еще и снялся с ней для выпуска ее шоу, причем не постеснявшись показать много лично. В перерыве между этими съемками пара устроила романтическое свидание на пляже и хорошо провела время.

Так, Настя в кукольном розовом купальнике прошлась за ручку с мужем на побережье, всячески пытаясь обратить внимание на свой внешний вид и трендовый образ с пляжным халатом из разноцветной ткани.

При этом звезды во вреемя своей встречи в отпуске в целом не постеснялись показать и много личного - как встречаются, ужинают, проводят свидание и даже как нежатся в постели. После того, как прошли выходные, Потапу пришлось обратно улететь домой, что довело Каменских во время прощания до слез. Оценили эмоциональность звезды рядом с мужем далеко не все.

«Что происходит подскажите)) Я ничего не пойму,что за прощание?))); в новом реалити "Девочки Рулят", Потап приехал неожиданно для Насти, а теперь ему пора уезжать и они прощаются; Бл....ь,так рыдает,будто он в зону АТО отправляется. Какое горе; Два брехла; О боже ,как на войну провожает; я плачу....😢так мило❤️; Ох и Настя; И я заплакала, так это искренне и мило😭; Горе то какоееее; Какая милота😍❤», - пишут в сети.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".