Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", продолжает покорять украинцев своим талантом

25-летний артист из Ивано-Франковской области опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новый кавер на известную песню популярной группы "Океан Эльзы", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).

Так, Лазановский посвятил выступление украинским воинам, зацепив публику за живое. Сергей рискнул перепеть хит "О.Э.".

"Возвращайтесь живыми... Кавер версия на песню @okeanelzy_official "Обійми". Нет ничего ценнее человеческой жизни!!! Когда наступит день, закончится война", - говорится в подписи.

Пользователи, как один, писали в комментариях, что победитель "Голосу" довел их до слез душевным исполнением. А некоторые даже отметили, что Сергей спел лучше, чем оригинал:

"Что же ты с нами делаешь у меня сльози😢😍❤️🙌"; "Нереально круто ❤️❤️😢 и еще одна песня в твоем исполнении звучит лучше, чем оригинал🔥❤️"; "Мурашки по телу 😢👏❤️"; "Очень красиво, душевно для души! Молодец! ❤️👍🙋"; "Это более чем идеально 😍❤️🥺"; "Без лишних слов до слез 😢"; "Обожаю О.Э ❤️ Исполнение вау"; "Как же красиво, боже расплакалась, это до мурашек настолько чувственно, невероятное испонение😢👏🔥❤️😍"; "Аж промурашило🔥😢".

Ранее мы рассказывали, Лазановский решил показать поклонникам, как выглядел до славы и победы в вокальном шоу. В своих Instagram-сторис парень выложил забавные кадры, на которых продемонстрировал былую внешность с пышными кудрями.

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