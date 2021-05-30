Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав фанатам фрагмент з нового кліпу

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", виступаючи в команді Наді Дорофєєвої, вирішив представити шанувальникам свій перший сольний кліп після перемоги у вокальному шоу. У своєму мікроблозі в Instagram молодий виконавець опублікував фрагмент нової відеороботи, і повідомив, що повну версію фанати можуть побачити на YouTube.

На кадрах, які показав Сергій, його можна побачити, гуляє босоніж на тлі приголомшливої природи. У кліпі він з'явився в цікавому образі - на ньому повністю білосніжний наряд - штани, Сорочка цікавого фасону і легка накидка, яка ефектно майорить на вітрі. Він чуттєво виконує свою україномовну пісню.

У підписі до публікації Лазановський написав: "ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ "У НЕБІ" УЖЕ НА YOUTUBE КАНАЛІ. Посилання в шапці БІО". Шанувальники тут же почали активно обговорювати новий кліп артиста, вітаючи його з прем'єрою. "Ти неймовірний", "Вітаю з прем'єрою! Він просто неймовірний", "Кліп і пісня просто неперевершені", "Це неймовірно", "Дуже крута робота", "Це щось нереальне", "Нереально крута робота", "Вітаю з прем'єрою", - пишуть в коментарях до відео.

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