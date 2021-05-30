Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал фанатам фрагмент из нового клипа

Как пишет Politeka.net , Сергей Лазановский, который победил в 11 сезоне "Голосу країни", выступая в команде Нади Дорофеевой, решил представить поклонникам свой первый сольный клип после победы в вокальном шоу. В своем микроблоге в Instagram молодой исполнитель опубликовал фрагмент новой видеоработы, и сообщил, что полную версию фанаты могут увидеть на YouTube.

На кадрах, которые показал Сергей, его можно увидеть, гуляющего босиком на фоне потрясающей природы. В клипе он появился в интересном образе – на нем полностью белоснежный наряд – брюки, рубашка интересного фасона и легкая накидка, которая эффектно развевается на ветру. Он чувственно исполняет свою украиноязычную песню.

В подписи к публикации Лазановский написал: "Премьера клипа "В НЕБЕ" УЖЕ НА YOUTUBE КАНАЛЕ. Ссылка в шапке БИО". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новый клип артиста, поздравляя его с премьерой. "Ты невероятный", "Поздравляю с премьерой! Он просто невероятный", "Клип и песня просто непревзойденные", "Это невероятно", "Очень крутая работа", "Это что-то нереальное", "Нереально крута робота", "Поздравляю с премьерой", - пишут в комментариях к видео.

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