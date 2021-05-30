Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав себе і розповів про шлях

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський переміг в останньому сезоні "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за молодим красенем стежать десятки тисяч українців в Instagram і співак намагається регулярно ділитися думками з фанатами.

Цього разу Сергій опублікував фото, на якому позував у картатій сорочці і пов'язці. Лазановський посміхався, дивлячись в камеру.

"Є два шляхи!

Образи, заздрість, ненависть, підлість - легкий шлях для слабких і немічних. Варто задуматися над своїм саморозвитком і зайнятістю, щоб не було часу копатися і "гадити" в житті сторонніх людей!

Прощати, розвиватися, підтримувати, віддавати - складний шлях для сильних духом.

P. S. Навчіться їсти зі своєї тарілки, а вже потім суньте ніс в чужу", - написав Лазановський.

Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі:

"Найкращий, нехай тільки спробують щось сказати поганого в твою сторону, я стаю відразу скажена ....ти це знаєш!!!", "Золоті слова, розумні", " дуже мудро і точно!".

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