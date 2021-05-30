Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав себе і розповів про шлях
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський переміг в останньому сезоні "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Тепер за молодим красенем стежать десятки тисяч українців в Instagram і співак намагається регулярно ділитися думками з фанатами.
Цього разу Сергій опублікував фото, на якому позував у картатій сорочці і пов'язці. Лазановський посміхався, дивлячись в камеру.
"Є два шляхи!
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Розповніла Могилевська вразила зовнішнім виглядом і одкровенням: "Потрібно екстрено худнути"
Юна фаворитка Олега Винника підкорила пляжним фото з коханим: "Без зайвих слів"
Дана Балана зняли в обнімку з ефектною брюнеткою, в мережі розкрили її ім'я: "Вона і мізинця Тіни не варта"
Найкрасивіша жінка світу Хадід в купальнику без верху блиснула формами: "Поза конкуренцією"
Образи, заздрість, ненависть, підлість - легкий шлях для слабких і немічних. Варто задуматися над своїм саморозвитком і зайнятістю, щоб не було часу копатися і "гадити" в житті сторонніх людей!
Прощати, розвиватися, підтримувати, віддавати - складний шлях для сильних духом.
P. S. Навчіться їсти зі своєї тарілки, а вже потім суньте ніс в чужу", - написав Лазановський.
Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі:
"Найкращий, нехай тільки спробують щось сказати поганого в твою сторону, я стаю відразу скажена ....ти це знаєш!!!", "Золоті слова, розумні", " дуже мудро і точно!".
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" в обіймах Дорофєєвої оголосив про важливе досягнення
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" ризикнув і несподівано перевершив " Океан Ельзи"
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав, що ховає під сорочкою, в мережі не витримали