Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", продолжает покорять украинцев своим талантом

25-летний артист из Ивано-Франковской области опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм ощущения спустя месяц после завершения проекта "Голос" подбил итоги, передает Politeka.net.

Так, Лазановский назвал самые важные пункты, что изменилось за месяц в его жизни.

"Ровно месяц назад закончился проект "Голос" Что изменилось? Дорофеева побывала в Попельниках и сделала праздник не только для жителей села, а для целого района FAMILY "самых родных" стала в разы больше. За этот короткий срок у меня уже было 7 концертов (из них 2 стадиона). Вместе с коллегами написали песню (название в процессе). Ну и Ирина Батюк к списку песен добавила еще один бэнгер "я люблю выше неба" (это будет пушка)) Отсняли клип, премьера уже в это воскресенье☺️ Р.S. Люблю вас, роднусики❤️", - написал Лазановский.



И самое интересное, что и в дальнейшем молодой исполнитель похвастался хорошим графиком.

"Йой, зашарилась на Роднусике, двигаемся дальше!Еще кучу непокоренных вершин,но кто сказал,что невозможно?Наше сотрудничество-доказательство того, что синергия рождает невероятные результаты!Твой голос-мой шедевр", - ответила комментарием коллега Ирина Батюк.

Пользователи в Сети написали также много приятных комментариев: "Ви неймовірна команда! Тільки вперед ❤️🤞🏻", "І ми тебе дуже любимо ❤️😍", "Далі ще більше стадіонів і перемог 💪", " Найкращий ❤️❤️❤️❤️❤️".

Ранее мы рассказывали, Лазановский решил показать поклонникам, как выглядел до славы и победы в вокальном шоу. В своих Instagram-сторис парень выложил забавные кадры, на которых продемонстрировал былую внешность с пышными кудрями.

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