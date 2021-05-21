Победитель «Голосу країни – 11» Сергей Лазановский, который добился расположения телеведущей Леси Никитюк и певицы Насти Каменских, взялся покорять женскую аудиторию своего Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Лазановский, как и многие молодые люди, снимает видео для Тик Ток. Он решил собрать самые яркие эпизоды со своими танцами, объединив их в один ролик. На нескольких кадрах артист танцевал без рубашки, впечатлив поклонниц железным торсом.

«Пока готовим для вас что-то крутое, поделюсь лайфхаком, «как поднять себе настроение». (P.S. Вы и так его хорошо знаете). Включаете музыку и танцуете так, как чувствуете. Ваши гормоны счастья начнут подпрыгивать внутри вас», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу восторженных слов. Не обошлось и без критики.

«Гормоны счастья подпрыгивать внутри должны от чего, от тебя? Или я что-то не поняла... смотря на видео, вообще сложно понять, что написано в посту», «Скромнее, а то цены себе не сложишь», «Особенно каждый вечер под твои песни, это что-то нереальное», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лазановский в команде Нади Дорофеевой стал победителем 11 сезона шоу «Голос страны».

Напомним, что Никитюк довела до слез победителя «Голосу країни» Лазановского, парень не выдержал: «Этот день…».

А еще Politeka сообщала, что Лазановский показал, как выглядел до "Голосу країни" и популярности: "Ловите шок-контент".

Также Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский после флирта с Никитюк взялся за Каменских: «Любовь моей юности…».