Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав фанатам, як виглядав до того, як про нього дізналася вся Україна

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", представляючи команду Наді Дорофєєвої, вирішив показати шанувальникам, як виглядав до того, як став переможцем вокального шоу, і про нього дізналася вся країна. У своїх Instagram-сторіс хлопець виклав кумедні кадри, на яких продемонстрував свої кучері і те, що з ними робить. А також показав, як виглядав у 2018 році – кучерів тоді було більше.

На одному з сторіс Сергій показав, що вранці у нього на голові твориться хаос з завитого волосся. Потім в наступному відео він вже показав, як уклав свою зачіску і від кучерів слід прохолов. Схоже, укладання зачіски займає час вранці, але після того, як зачіска покладена співак може приступати до справ, про що розповів у ролику.

Також Лазановський виклав кумедний кадр, на якому він довгими пишними кучерями і більш худим обличчям. Саме так переможець "Голосу країни" виглядав до того, як став учасником вокального шоу і про нього дізналася вся країна. "Ловіть шок-контент", - пописав сторіс Сергій і зазначив, що це було у 2018 році.

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