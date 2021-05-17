Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський домігся уваги телеведучої Лесі Нікітюк, після чого засвітився в обнімку з іншою зіркою українського шоу-бізнесу

Як передає Politeka.net, у себе в соцмережах Лазановський розповів, що завжди мріяв познайомитися з вокалісткою The Hardkiss Юлією Саніною і ведучою Лесею Нікітюк. На шоу йому вдалося поспілкуватися з Юлією, а увагу Лесі він вирішив привернути через Instagram. Хлопець записав кавер на її пісню, попросивши фанатів відзначити телеведучу. Варто відзначити, що зірка залишила відгук хлопцеві і навіть написала, що чекає зустрічі з ним.

25-річний співак неймовірно сильно радів реакції Нікітюк і ділився цим зі своїми шанувальниками. Втім, вже через пару днів він засвітився в обнімку з Настею Каменських, зізнавшись їй у коханні.

"Спіймав @kamenskux. Хто раптом не знав, то це любов моєї юності", - підписав фото Лазановський.

У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків.

"Спочатку Дорофєєва, тепер Каменських. Думаю там Потап трохи спереживався. Тільки Андраде не чіпай", "Красиві. І далі мрія збулася навіть з юності", "Ви нереально класні! Я обожнюю вас!", "Кращі", - пишуть користувачі Мережі.

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