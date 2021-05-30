Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал себя и рассказал о пути

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский победил в последнем сезоне "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за молодым красавчиком следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм и певец старается регулярно делиться мыслями с фанатами.

В этот раз Сергей опубликовал фото, на котором позировал в клетчатой рубашке и повязке. Лазановский улыбался, смотря в камеру.

"Есть два пути!

Обиды, зависть, ненависть, подлость - легкий путь для слабых и немощных. Стоит задуматься над своим саморазвитием и занятостью, чтобы не было времени копаться и "гадить" в жизни посторонних людей!

Прощать, развиваться, поддерживать, отдавать - сложный путь для сильных духом.

P.S. Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом суйте нос в чужую", - написал Лазановский.

Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии:

"Самый лучший, пусть только попробуют что-то сказать плохого в твою сторону, я становлюсь сразу бешеная ....ты это знаешь!!!", "Золотые слова, умные", "Очень мудро и точно!".

Напомним, победитель "Голосу країни" в объятиях Дорофеевой объявил о важном достижении

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