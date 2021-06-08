Победители шоу "Голос країни" порадовали украинцев

Так, победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" 19-летний Роман Сасанчин показал на своей странице в Инстаграм снимок с победителем 11 сезона проекта 25-летним артистом из Ивано-Франковской области Сергеем Лазановским. Об этом пишет Politeka.net.

«Вместе с @s.lazanovskyi_ridnyi желаем всем хорошего дня😉», - подписал снимок Сасанчин.

«Приятно было встретиться», - отметил в свою очередь в комментариях Лазановский.

Были рады и поклонники «Голосу», увидев вместе двоих победителей.

«Крутые», «Самые лучшие», «Вау, какие классные», «Вы двое такие классные», «Я болела за вас двоих, а особенно за Сасанчина», «Супер жара», - пишут в комментариях.

Также фото натолкнуло поклонников артистов на мысль о возможном дуэте Сасанчина и Лазановского.

«Парни давайте дуэтом спойте что-то мощное наше украинское», «Круто! Будет дуэтная песня?», «Опа, вот это встреча! Два победители-красавчики. Парни, должна быть дуэтная песня. 100%», - пишут пользователи Сети.

Как известно, Сергей Лазановский после финала "Голосу" вернулся домой в родные Попельники. Там он дал совместный концерт со своим тренером Надей Дорофеевой, а затем продолжил гастролировать по городам Западной Украины.

Напомним, победитель "Голосу країни" вызвал переполох, раскрыв чувства к жене Потапа.

Как сообщала Politeka, победитель «Голосу країни» Лазановский после флирта с Никитюк взялся за Каменских: "Любовь моей юности…".

Также Politeka писала, 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина отговаривают от свадьбы: "Она ему не пара, хищный взгляд".