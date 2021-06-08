Победитель вокального шоу "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готовится сделать важный шаг в жизни

Недавно 19-летний артист объявил о своей свадьбе. Его избранницей стала 23-летняя девушка Иванка, которая вместе с молодым человеком уже успела дать интервью по поводу раннего брака, и ответила на слухи о своей беременности.

Пара уверяет, что они счастливы, а единственное пополнение, которое они пока планируют – это завести еще котенка. Пока что на первом месте у них работа и развитие. Тем не менее, в Сети не утихают споры.

В частности, фанаты кинулись отговаривать Сасанчина от свадьбы, так как не все разделяют его рвение рано обзавестись семьей.

"Жаль, сколько мама вкладывала в образование с детства, за много километров возила в музыкальную школу. Бог дал такой талант, а он образование запустил. Бедная мама. Не хочу учиться, хочу жениться"

"Почему-то девушка настораживает, веет от нее неискреностью"

"Карьере конец"

"В 19 лет жениться? Глупости, и она ему не пара, хищный взгляд... еще квартиру забере😨 Роман! Не делай этого! - Женские заморочки... А вы слышали такое слово - любовь? Это самое главное. А ваши домыслы пустое. Сколько пар, где есть все: образование, карьера, изобилие, а счастья нет - квартира получена до брака. Это не совместно нажитое имущество"

Ранее мы рассказывали, что в Киеве Сасанчин поселился со своей девушкой в квартире, подаренной ему на "Голосі". Осенью прошлого года Роман признавался в одном из интервью, что работает кассиром в супермаркете. Брать деньги у родителей молодой человек не хочет принципиально. А средства нужны не только на жизнь, но и на ремонт квартиры, который певец решил делать собственными силами.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" женится, как выглядит невеста: "Не рановато?".

Как сообщала Politeka, Победитель "Голосу країни" сделал предложение юной возлюбленной, фото кольца: "Умею испортить...".

Также Politeka писала, Победитель "Голосу країни" Сасанчин после спасения мамы показал возлюбленную: "Счастья вам".