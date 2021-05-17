19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице

Роман Сасанчин завоевал победу на шоу в 2015 году, находясь в команде тренера Тины Кароль, пишет Politeka.net. Сейчас вместе с любимой девушкой пара живет в квартире в Киеве, которую молодоц исполнитель выиграл на шоу.

Девушку Сасанчина зовут Анна, ей 23 года. Артист часто делится фото и видео совместного времяпрепровождения. Так, в одном из недавних постов певец показал, романтическую прогулку с красоткой по городу. Пара дурачится, обнимаясь. А на одном фото Анна запрыгнула Роману на руки.

"Где есть любовь, там есть жизнь… ❤️", - написал автор поста спрвоцировав много эмоций в комментариях.

Публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Красивая пара", "Красивые и счастливые! Удачи вам! ❤️❤️❤️" "Дуже гарні та милі. Щастя вам😍😍❤️❤️🔥🔥", "Такі милі😍😍😍", "Щастя радості та міцного здоров'я хай вас Бог благословить дуже дуже рясно і хай у вашому житті буде все прекрасно", " Найкращі❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌 ", - написали пользователи сети.

Недавно слегла с тяжелой болезнью его мама. Тогда через соцсеть парень обратился к украинцам за помощью, признавшись, что денег на лечение не хватает. Сейчас женщине уже намного лучше.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице: видео.

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