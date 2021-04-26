Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин посвятил трогательный пост Тине Кароль, которая была его тренером

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу украинского певца и победителя детского и взрослого "Голоса країни" Романа Сасанчина в Инстаграм.

В финале 11 сезона проекта Тина Кароль заявила, что не будет больше тренером в шоу.

«Это мой крайний сезон. Я очень благодарна Голосу країни и благодарна всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа», — сказала певица.

Также она выразила пожелание, чтобы ее тренерское кресло в следующем сезоне заняла Юлия Санина.

Отметим, Кароль пробыла в тренерском кресле шоу рекордное количество сезонов — восемь. Кроме этого, она пять раз становилась победительницей.

Роман Сасанчин сделал репост видео с фан-страницы Кароль. В ролике собрали эмоциональные реакции Кароль на победы участников ее команды в "Голосі країни". Певица плакала и даже падала на колени от нахлынувших эмоций.

«Спасибо за годы вместе», - подписано видео.

Есть на кадрах и Сасанчин.

Как известно, Роман Сасанчин стал победителем шоу «Голос країни-10», где начинал участие будучи в команде Дана Балана, но позже перешел к Тине Кароль.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

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