Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин привітав з днем народження свою маму, яка перебуває у важкому стані після перенесеного коронавірусу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Роман Сасанчин розмістив уривок своєї пісні" Мама", яку написав і заспівав для своєї хворої матусі. Таким чином син привітав її з 57-річчям.

Крім того слова багодарності і любові син розмістив на своїй сторінці в пості під піснею.

"Моя найдорожча матуся ❤️! Вітаю тебе з твоїм вже 57 днем народження! Всією сім'єю бажаємо тобі багато міцного здоров'я, якнайшвидшого одужання! Нехай Ісусик, Матінка Божа тебе завжди оберігають від усього поганого! Нехай на твоєму ніжному личку ніколи не зникає посмішка!",- написав Роман.

У коментарях шанувальники похвалили Романа за пісню і побажали мамі Роману якнайшвидшого одужання:

"Ти кращий 😍 Дуже добре, молодець 🔥 Здоров'я тобі і твоїй родині 🔥", "Як добре 😍😍😍", "Дуже хороша пісня 😢❤️😍", "Щирі вітання з Днем народження 🎉 пісня неймовірна 👏 А який голос гарний 😍 До мурашок 😍 Матусі здоров'я міцного) "," здоров'я мамі 💐❤️ "," Це так чутливо 😢😢 "," Дуже ніжна пісня 😢😻💗, нехай одужує 🙌 "," Це справжня любов від сина! Не кожен може так висловлювати свою любов! Залишайся завжди таким чистим душею, цього зараз дуже не вистачає! ♥ ️ мамі вітання і довгих років життя! ", "Міцного здоров'я мамі і якнайшвидшого одужання !!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Браво Роме! ти найкращий і вдячний, мамин син !!!! ",- написали покелонники.

Відомо, що мама співака перебувати у важкому стані, після перенесеного коронавірусу. Роман Сасанчин, переможець " Голос. Діти " і "Голос країни" звернувся до всіх українців з проханням допомогти в придбанні дорогих ліків для своєї мами, і тепер вся країна спостерігає за здоров'ям мами переможця музичного конкурсу. Нещодавно Рома повідомив, що мама все ще у важкому стані.

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