Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин поздравил с днем рождения свою маму, которая находится в тяжелом состоянии после перенесенного коронавируса

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Роман Сасанчин разместил отрывок своей песни "Мама", которую написал и спел для своей больной мамочки. Таким образом сын поздравил ее с 57-летием.

Кроме того слова багодарности и любви сын разместил на своей странице в посте под песней.

"Моя самая дорогая мамочка ❤️! Поздравляю тебя с твоим уже 57 днем рождения! Всей семьей желаем тебе много крепкого здоровьечка, скорейшего выздоровления! Пусть Исусик, матушка Божья тебя всегда оберегают от всего плохого! Пусть на твоем нежном личике никогда не исчезает улыбка!", - написал Роман.

В комментариях поклонники похвалили Романа за песню и пожелали маме Роману скорейшего выздоровления:

"Ты лучший 😍 Очень хорошо, молодец 🔥 Здоровья тебе, и твоей семье 🔥", "Как хорошо 😍😍😍", "Очень хорошая песня 😢❤️😍", "Искренние поздравления с Днем рождения 🎉 песня невероятная 👏 А какой голос красивый 😍 К муравьев 😍 Мамочки здоровья крепкого) "," здоровье маме 💐❤️ "," Это так чувствительно 😢😢 "," Очень нежная песня 😢😻💗, пусть выздоравливает 🙌 "," Это настоящая любовь от сына! Не каждый может так выражать свою любовь! Оставайся всегда таким чистым душой, этого сейчас очень не хватает! ♥ ️ маме приветствия и долгих лет жизни! "," Крепкого здоровья маме и скорейшего выздоровления !!!! ❤️❤️❤️ "," Браво Роме! ты лучший и благодарен, мамин сын !!!! ", - написали покелонники.

Известно, что мама певца находиться в тяжелом состоянии, после перенесенного коронавируса. Роман Сасанчин, победитель "Голос. Діти" и "Голос країни" обратился ко всем украинцам с просьбой помочь в приобретении дорогостоящих лекарств для своей мамы, и теперь вся страна наблюдает за здоровьем мамы победителя музыкального конкурса. Недавно Рома сообщил, что мама все еще в тяжелом состоянии.

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