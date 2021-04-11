Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин, маму которого, буквально, спасали всем миром, показал улыбчивое фото и нарвался на критику украинцев

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Роман написал пост-благодарность своей девушке, которая помогает ему ухаживать за мамой. Для иллюстрации своих чувств Роман разместил фото на котором улыбается, а девушка его целует.

Он рассказал, что девушка помогает варить супчики для его мамы, ухаживает за ней, как за своей собственной мамой.

В частности Рома пишет: "И только благодаря Вам друзья, хорошим врачам, которые борются за мамино здоровье, и моей девочке, которая готовит каждый день маме бульончики, различные супчики и все, о чем попросит моя мамочка❤️. Благодаря этим людям я смог уже через довольно большой промежуток времени улыбнуться на фото ❤️. Искренне надеюсь, что совсем скоро смогу сделать хорошее фото со своей родной мамой".

Поклонники не оценили фото Ромы, ведь, поинтересовавшись, как здоровье у мамы, которую спасали всей страной, узнали, что состояние все еще стабильно тяжелое.

Подписчики, которые волновались о здоровье мамы стали критиковать парня, за то, что он не публикует новостей о маме, а размещает свои улыбчивые фото:

"Рома, расскажи как мама себя чувствует? Лучше бы с мамой сфографирывался и рассказал как ее Здоровье, всем миром помогали, на всех каналах объявляли, а ты молчишь и лыбу давишь!", "Як мама? Ромчику, розкажи як мама? Хвилювались за вас...🙏", "Как себя чувствует твоя Мама?", "Когда мама в стабильно тяжёлом состоянии такие фото выставлять не стоит!!!! Дикое ржание тут неуместно!"...

На некоторые вопросы Рома ответил: "Дякую, мама слава Богу йде по трохи на покращення, але ще поки у важкому стані ((".

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