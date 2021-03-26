Победитель «Голосу країни» и «Голос. Діти» Роман Сасанчин поделился подробностями

Как передает Politeka.net, новое видеообращение артист опубликовал на своей страничке в Instagram.



Мама Романа заболела коронавирусом еще несколько недель назад и ее состояние уже шло на поправку, но ей стало резко становится хуже.

Благодаря помощи небезразличных украинцев парню удалось собрать деньги на медикаменты для мамы, но ее состояние до сих пор тяжелое.

"Искренне благодарен все за поддержку. Сбор денег сейчас уже не нужен. Рад, что мама попала в хорошие руки и что хватает лекарств. Остается одна надежда на Бога", - говорится в подписи к видео.



Также он отметил, что его мама находится в реанимации.

"Маму вчера перевезли из больницы в очень тяжелом состоянии в Тернопольское реанимационное отделение", - поделился Роман.







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