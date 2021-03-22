18-летний певец, победитель «Голосу країни» и «Голос. Діти» Роман Сасанчин рассказал о серьезной беде в семье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень записал видео-обращение, в котором рассказал о произошедшем.

Как объяснил Роман, около двух недель назад его мама заболела коронавирусом. Сначала она неплохо переносила болезнь, ее лечили стандартными лекарствами. По словам артиста, матери ставало легче, но позже ее состояние резко ухудшилось. Сейчас женщина лежит под аппаратом искусственного дыхания. Врачи усложнили ее лечение, которое стало неподъемным для семьи. Именно поэтому Роман решил обратиться за помощью к своим поклонникам.

В комментариях молодого парня поддержали добрым словом. Многие отметили, что помогли артисту материально.

«Держитесь, все будет хорошо!», «Желаю скорейшего выздоровления, держитесь, все будет хорошо», «Ромчик, держись, все будет хорошо», «Выздоровления маме!», - пишут пользователи сети.

Роман Сасанчин победил в вокальном шоу в 2020 году, однако из-за карантина не смог начать полноценно гастролировать. Кроме этого, как известно, победители шоу в первое время не получают приличных гонораров. Такое признание в одном из интервью сделал победитель первого сезона шоу Иван Ганзера. По его словам, победители «Голоса» реже добиваются успеха и популярности, чем участники, занявшие третье и четвертое места.

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