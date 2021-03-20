Дружина відомого українського шоумена Дяді Жори Наталія Мічковська була змушена зробити серйозну операцію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку програми "Зірковий шлях" у соцмережі.

Так, стало відомо, що дружині Дяді Жори зробили операцію. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Експертка зі здорового харчування Наталія Мічковська розповіла, що їй видалили міому. Вперше свій діагноз вона почула 2010 року. Тоді жінці сказали, що в тілі є маленький вузлик, за яким варто стежити. Спочатку він не давав про себе знати. Втім, після спеціальних дієт і народження дитини їх стало три. Почали турбувати сильні болі, висипання на обличчі, втрата волосся й різкі стрибки ваги", - йдеться в повідомленні.

Сама Мічковська стверджує, що від росту міоми, за словами лікаря, її рятує правильний раціон харчування.

"Моє ідеальне харчування, як сказав лікар, довгий час рятує від росту міоми. Більше ніяких сушок. Ніколи! Якби 2010 я була така, як зараз, все сталося б по-іншому", - наголосила жінка.

Вона також зізналась, що за день до операції їй було дуже складно. Вона впадала у відчай, плакала і навіть думала все скасувати. Однак врятувала робота, яка відволікла від гнітючих думок.

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