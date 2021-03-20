Жена известного украинского шоумена Дяди Жоры Наталья Мичковская была вынуждена сделать серьезную операцию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу программы "Зірковий шлях" в соцсети.

Так, стало известно, что жене Дяди Жоры сделали операцию. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Эксперт по здоровому питанию Наталья Мичковская рассказала, что ей удалили миому. Впервые свой диагноз она услышала в 2010 году. Тогда женщине сказали, что в теле есть маленький узелок, за которым стоит следить. Сначала он не давал о себе знать. Впрочем, после специальных диет и рождения ребенка их стало три. Начали беспокоить сильные боли, высыпания на лице, потеря волос и резкие скачки веса", - говорится в сообщении.

Сама Мичковская утверждает, что от роста миомы, по словам врача, ее спасает правильный рацион питания.

"Мое идеальное питание, как сказал врач, долгое время спасает от роста миомы. Больше никаких сушек. Никогда! Если бы 2010 я была такая, как сейчас, все произошло бы по-другому", - подчеркнула женщина.

Она также призналась, что за день до операции ей было очень сложно. Она отчаивалась, плакала и даже думала все отменить. Однако спасла работа, которая отвлекла от гнетущих мыслей.

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