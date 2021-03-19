Учасниця "Голосу країни" Марія Рак після скандалу на проекті вирушила на відпочинок

Як повідомляє Politeka.net, дівчина зараз насолоджується сонячними Мальдівами і не приховує свого захоплення. Кадрами екзотичних островів вона ділиться зі своїми фоловерами на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже жарко, капець. Але, як же красиво! Як красиво", - каже співачка.

«А ще мені дуже подобається моя укладка тут, настільки вологе повітря, що ось вони такі зараз, як баранці, крутяться. Виявляється, у мене кучеряве волосся", - зазначила вона.

Марія Рак зізналася, що просто приголомшена місцевими пейзажами, і її можна зрозуміти.

"Я не випускаю телефон з рук. Я не знаю, як тут можна просто ходити і не знімати. Ну як?",- дивується вона.

Нагадаємо, в одному з випусків випуску "Голосу країни" Марія Рак на етапі вокальних боїв на сцені зійшлася з іншою учасницею любов Дробина і.при цьому Дмитро віддав перевагу любові Дробину. У свою чергу Марія заявила, що не братиме участі в проекті. Однак потім все ж погодилася працювати в команді Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, що фаворитка "Голосу країни" зізналася, що у неї було з Монатіком на "Х-факторі": "ми з перших днів стали...".

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