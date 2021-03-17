Участница "Голосу країни" Мария Рак прокомментировала ситуацию на проекте, которая удивила многих

Как сообщает Politeka.net, об этом девушка написала на своей странице в Инстаграм.

Мария отметила, что на самом деле все происходило не совсем тек, как увидели зрители.

«У меня есть полное видео. Как и что я чувствовала, говорила и что говорили судьи. Ведь весь наш диалог длился 20 минут и естественно, не все так просто. Я понимаю, эфирное время - чудо монтаж. @goloskrainy_official красавчики. Да, пустили через мясорубку, но охваты то ух)))) Спасибо. Я благодарна в любом случае. Ведь знала, куда шла», - написала участница «Голоса…».

Девушка рассказала, что во время выступления плохо себя чувствовала, и выступила на 30-40% от того, что может. К тому же ее выступление было в конце съемки.

«Я реально была не в себе из-за болезни и других проблем со здоровьем. Мне просто хотелось уйти со сцены, а не из комнаты. Я её очень боялась […] Мне было уже так плохо, что я не хотела больше ничего. Но я не хотела давить на жалость. Я не сказала об этом вообще», - рассказала вокалистка.

Мария Рак подчеркнула, что хотела участвовать в проекте исключительно в команде Монатика.

«Я понимала, что уйти со сцены для меня в тех обстоятельствах было менее травматично. И решение я это приняла ещё накануне вечером, проигрывая возможный сценарий. Да, мне очень хотелось поработать именно с Димой. Уже очень давно. И я благодарила его за свой путь на Голосе», - отметила она.

В итоге Мария, как она утверждает, поддалась тем словам, которые говорили судьи, но не послушала себя.

«В итоге все обернулось ещё большим подрывом для меня, который я до сих пор переживаю. Потому что я приехала после съёмки домой и целую ночь не спала. А сразу после этого, снова на съёмку», - рассказала девушка.

Напомним, в очередном выпуске "Голосу країни" на этапе вокальных боев на сцене сошлись две участницы – Любовь Дробина и Мария Рак. При этом Дмитрий предпочел Любовь Дробину. В свою очередь Мария заявила, что не будет участвовать в проекте. Однако потом все же согласилась работать в команде Нади Дорофеевой.

Напомним, что фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали...".

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